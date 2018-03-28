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Çalışma prensibi konuşuldu

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen toplantıda hastanenin genel çalışma sistemi konusu alındı.

Çalışma prensibi konuşuldu

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen toplantıda hastanenin genel çalışma sistemi konusu alındı.

28 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Çalışma prensibi konuşuldu

Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel ve idare ekibi, hastanede hekim dışı Sağlık Personeli ile bir araya geldi. Bilgi alışverişi şeklinde geçen toplantıda Başhekim Surel, çalışan personel ile hastaneyle ilgili yapılabilecek uygulamalar, personellerin çalışma sürecinde yaşadığı sıkıntılar ve bu sıkıntılara nasıl çözüm bulunacağı konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

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