Çalışma prensibi konuşuldu

Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel ve idare ekibi, hastanede hekim dışı Sağlık Personeli ile bir araya geldi. Bilgi alışverişi şeklinde geçen toplantıda Başhekim Surel, çalışan personel ile hastaneyle ilgili yapılabilecek uygulamalar, personellerin çalışma sürecinde yaşadığı sıkıntılar ve bu sıkıntılara nasıl çözüm bulunacağı konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

