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Çalışanlar muayene edildi

Yozgat Şehir Hastanesi’nde çalışan kadın personeli, Meme Kanseri ile ilgili muayeneden geçirdi.

21 Ekim 2021 Perşembe 00:33
Çalışanlar muayene edildi

Yozgat Şehir Hastanesi’nde 40-69 yaş aralığındaki, risk kategorisinde bulunan kadın çalışanları, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında muayene edildi. Cerrahi Onkoloji hekimi Op. Dr. Hüseyin Bakır, personelin muayenelerini gerçekleştirdi, bu kapsamda Meme Kanserinin önemine de dikkat çekti. Bakır, Meme Kanserinin kadınlarda görülen en sık kanser türü olduğunu söyledi. Bakır, ‘’Kendi kendine meme muayenesi 20 yaşından sonra her ay, 40-69 yaş arası kadınlara da 2 yılda bir yapılmalıdır’’ uyarısında bulundu.

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