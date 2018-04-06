Çalışanlar dertlerini anlattı

Hastane Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, İdare ekibiyle birlikte, hastane idari birimlerinde görev yapan personel ile bir araya geldi. Bilgi alışverişi şeklinde geçen toplantıda Başhekim Surel, hastane ile ilgili yapılabilecek uygulamalar, personellerin çalışma sürecinde yaşadığı sıkıntılar, bu sıkıntılara nasıl çözüm bulunacağı konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantı açık büfe ikramları da yer aldığı kokteyl ile son buldu.

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