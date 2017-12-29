Buzlanma kırdı

Yozgat’ta kar yağışı sonrası etkili olan buzlanma nedeniyle hastanelerde kırık çıkık vakaları arttı. Karlı dönemlerde buzlanmaya bağlı yaşanan düşmelerde en fazla el bileği, kalça, omuz çevresi ve ayak bileği kırıkları görülüyor. Uzmanlar ise buzlanmaya karşı vatandaşları yürürken dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle buzlu havalarda vatandaşların ellerini ceplerine koymadan dengelerini sağlayabilecekleri bir şekilde yürümelerini tavsiye eden Yozgat Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Emre Anıl Özbek, “Kış mevsimi dolayısıyla sıklıkla ayak bileği burkulmaları, özelliklede kemik erimesi olan hastalarda kalça kırıkları sık ve omuz kırıkları sıklıkla gelemeye başladı. Poliklinik başvurularının birçoğunu kayma ve burkulma vakaları oluşturuyor. Vatandaşlarımızın mümkün olduğu kadar altı kaymayan kauçuk ayakkabıyla buzlu olmayan zeminlerde yürümelerini tavsiye ediyoruz” dedi.