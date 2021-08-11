Burun estetiği ameliyatı

Yapılan açıklamada, burun ameliyatlarının artık Ultrasonik Piezo Cerrahi ile yapıldığı hatırlatıldı. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mert Ersan, ‘’Piezo Cerrahi ile elektrik sinyalleri mekanik titreşimlere dönüştürülür. Bu ultrasonik titreşimler sayesinde, yumuşak dokular ve kan damarları zarar görmez. Dolayısıyla bu cihazın kullanımıyla birlikte rinoplasti ameliyatları oldukça güvenli olmakla beraber hastanın iyileşme süreci de çok daha iyi ve kolay geçmektedir’’ dedi. Ersan, cihazın kliniğe kazandırılmasında büyük emeği Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan’a da teşekkür etti. Yozgat Şehir Hastanesi’nde burun ameliyatlarının Ultrasonik Piezo Cerrahi yöntemi ile Op. Dr. Mert Ersan ve ekibinin gerçekleştirileceği de kaydedildi.