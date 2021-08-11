Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1437.46
ALTIN
477.39
DOLAR
8.6064
STERLİN
11.9430
EURO
10.1270

Burun estetiği ameliyatı

Yozgat Şehir Hastanesi'nden Ultrasonic Burun Estetiğine başlanılmasına yönelik hazırlıkların sonuna gelindi.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 00:47
Burun estetiği ameliyatı

Yapılan açıklamada, burun ameliyatlarının artık Ultrasonik Piezo Cerrahi ile yapıldığı hatırlatıldı. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mert Ersan, ‘’Piezo Cerrahi ile elektrik sinyalleri mekanik titreşimlere dönüştürülür. Bu ultrasonik titreşimler sayesinde, yumuşak dokular ve kan damarları zarar görmez. Dolayısıyla bu cihazın kullanımıyla birlikte rinoplasti ameliyatları oldukça güvenli olmakla beraber hastanın iyileşme süreci de çok daha iyi ve kolay geçmektedir’’ dedi. Ersan, cihazın kliniğe kazandırılmasında büyük emeği Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan’a da teşekkür etti. Yozgat Şehir Hastanesi’nde burun ameliyatlarının Ultrasonik Piezo Cerrahi yöntemi ile Op. Dr. Mert Ersan ve ekibinin gerçekleştirileceği de kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:
Burun Estetiği Ameliyatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pandemi kurulu toplandı
Pandemi kurulu toplandı
Covid19 konuşuldu
Covid19 konuşuldu
Fakülte açılışa hazırlanıyor
Fakülte açılışa hazırlanıyor
Hastaneye iki servis
Hastaneye iki servis
FAZLA KİLO BEL FITIĞINI TETİKLİYOR
FAZLA KİLO BEL FITIĞINI TETİKLİYOR
AŞI KAMPANYASINA DESTEK
AŞI KAMPANYASINA DESTEK
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim