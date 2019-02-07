Broşürlü zehirlenme uyarısı

Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınacak tedbirler, olası zehirlenme durumunda yapılacak, izlenecek eylem planı hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı tüm kamu kurumlarında okul, hastane gibi yerlerde vatandaşlara, esnafa afiş, broşür dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtılan broşürlerde, karbonmoksit zehirlenmeleri belirtileri, ‘Karbonmonoksit bir karbon ve bir oksijen atomundan oluşan bir moleküldür. Renksiz, kokusuz, tatsız ve tahriş etme özelliği olmayan bir gazdır, dolayısıyla varlığı fark edilmez. Yapısında karbon taşıyan bileşiklerin tam yanmaması sonucu karbonmonoksit açığa çıkar. Çok kuvvetli bir zehirdir. Solunan havada yoğunluğu artarsa, kana geçer ve oksijenin taşındığı hemoglobine oksijenden daha kolay bağlanır ve kolay kolay ayrılmaz’ diye sıralandı.

Karbonmonoksitin tam olarak yanmamış odun, kömür ve doğal gaz gibi karbonlu yakıtların dumanlarında, motorlu araç egzoz gazlarında ve fabrikalarda açığa çıkan gazlarda bulunduğuna vurgu yapıldı.

Kötü baca sistemleri, yangınlar, kapalı garajlar, hava dolaşımının olmadığı yerler ve kötü hava koşulları karbonmonoksit oluşması ve birikmesini sağlayacağına dikkat çekildi. Broşürde, ‘Karbonmonoksit ile zehirlendiği düşünülen kişinin bulunduğu ortam havalandırılmalı, hemen yeterli oksijen alabileceği açık havaya çıkarılmalı, üstü örtülerek vücut ısısının korunması sağlanmalıdır. Acil yardım çağrılmalıdır, tıbbi yardım gelene kadar hava yolunu tıkayan bir şeyler varsa temizlenmelidir. Zehirlenme durumunda baş ağrısı, görme bozuklukları, nefes darlığı, bulantı, yorgunluk ve uyku hali, zihin bulanıklığı ve ağır zehirlenmelerde koma görülebilir’ uyarısı yapıldı.

