Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -0°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102584
ALTIN
218.886
DOLAR
5.2147
STERLİN
6.7567
EURO
5.9332

Broşürlü zehirlenme uyarısı

YENİFAKILI Devlet Hastanesi tarafından, Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşlara afiş ve broşür dağıtımı yapılarak, uyarıldı.

Broşürlü zehirlenme uyarısı

YENİFAKILI Devlet Hastanesi tarafından, Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşlara afiş ve broşür dağıtımı yapılarak, uyarıldı.

07 Şubat 2019 Perşembe 07:00
13 Okunma
Broşürlü zehirlenme uyarısı

Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınacak tedbirler, olası zehirlenme durumunda yapılacak, izlenecek eylem planı hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı tüm kamu kurumlarında okul, hastane gibi yerlerde vatandaşlara, esnafa afiş, broşür dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtılan broşürlerde, karbonmoksit zehirlenmeleri belirtileri, ‘Karbonmonoksit bir karbon ve bir oksijen atomundan oluşan bir moleküldür. Renksiz, kokusuz, tatsız ve tahriş etme özelliği olmayan bir gazdır, dolayısıyla varlığı fark edilmez. Yapısında karbon taşıyan bileşiklerin tam yanmaması sonucu karbonmonoksit açığa çıkar. Çok kuvvetli bir zehirdir. Solunan havada yoğunluğu artarsa, kana geçer ve oksijenin taşındığı hemoglobine oksijenden daha kolay bağlanır ve kolay kolay ayrılmaz’ diye sıralandı.
Karbonmonoksitin tam olarak yanmamış odun, kömür ve doğal gaz gibi karbonlu yakıtların dumanlarında, motorlu araç egzoz gazlarında ve fabrikalarda açığa çıkan gazlarda bulunduğuna vurgu yapıldı. 
Kötü baca sistemleri, yangınlar, kapalı garajlar, hava dolaşımının olmadığı yerler ve kötü hava koşulları karbonmonoksit oluşması ve birikmesini sağlayacağına dikkat çekildi. Broşürde, ‘Karbonmonoksit ile zehirlendiği düşünülen kişinin bulunduğu ortam havalandırılmalı, hemen yeterli oksijen alabileceği açık havaya çıkarılmalı, üstü örtülerek vücut ısısının korunması sağlanmalıdır. Acil yardım çağrılmalıdır, tıbbi yardım gelene kadar hava yolunu tıkayan bir şeyler varsa temizlenmelidir. Zehirlenme durumunda baş ağrısı, görme bozuklukları, nefes darlığı, bulantı, yorgunluk ve uyku hali, zihin bulanıklığı ve ağır zehirlenmelerde koma görülebilir’ uyarısı yapıldı.
 

Anahtar Kelimeler:
YENİFAKILI Devlet Hastanesi
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YAŞAMA TUTUNDULAR
YAŞAMA TUTUNDULAR
Yoğun bakım açıldı
Yoğun bakım açıldı
Yozgat’ta 398 kişi sigarayı bıraktı
Yozgat’ta 398 kişi sigarayı bıraktı
Hasta güvenliği
Hasta güvenliği
Evde Sağlık Hizmeti
Evde Sağlık Hizmeti
Hastane denetlendi
Hastane denetlendi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim