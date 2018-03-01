Broşürlü tuz uyarısı

BOĞAZLIYAN Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor, ebe, hemşire, memur bir olup, ‘sağlık için daha az tuz tüketin!’ uyarısının bulunduğu broşürleri, kapı kapı dolaşıp, vatandaşlara ulaştırdı.