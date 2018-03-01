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Broşürlü tuz uyarısı

BOĞAZLIYAN Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor, ebe, hemşire, memur bir olup, ‘sağlık için daha az tuz tüketin!’ uyarısının bulunduğu broşürleri, kapı kapı dolaşıp, vatandaşlara ulaştırdı.

Broşürlü tuz uyarısı

BOĞAZLIYAN Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor, ebe, hemşire, memur bir olup, ‘sağlık için daha az tuz tüketin!’ uyarısının bulunduğu broşürleri, kapı kapı dolaşıp, vatandaşlara ulaştırdı.

01 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Broşürlü tuz uyarısı

Boğazlıyan Toplum Sağlığı Merkezi ‘Dünya Tuza Dikkat Haftası’ kapsamında, ilçede bulunan restoranlara yönelik broşür hazırladı. Broşürler,  Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Aslınur Aataş, Ebe Cevriye Sarıerikli, Ebe Arzu Kama Demir, Memur Ahmet Karaoğlu ile birlikte dağıttı. Karşılarında sağlık personelini bulan esnaf, ikramda bulundu, kampanyaya destek verdi. Hazırlanan broşürde, ‘Tuz tüketimi günlük 5 miligramı geçmemeli. İyotlu tuz kullanılmalıdır. Aşırı tuz tüketimi; yüksek tansiyon, kalp hastalığı, felç, böbrek rahatsızlığı, kemik erimesi, mide kanseri gibi birçok hastalık riski oluşturur. Sofrada yemeklere tuz ilavesi yapılmamalı, tuzluk sofradan kaldırılmalıdır. Unutmayalım; aşırı tuz sağlığı tehdit eder’ uyarısı yapıldı.

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