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Bozok Tıp yetkili hastane oldu

TÜRKİYE’de korona virüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesinde Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi de yer aldı.

03 Nisan 2020 Cuma 03:02
Bozok Tıp yetkili hastane oldu

Türkiye'de korona virüs belirtileri görülenlere yapılan test sayısı her geçen gün artarken ülkemizde şu ana kadar Sağlık Bakanlığı tarafından 73 laboratuvara korona virüs testi yapmak için yetki verildi. Son aylarda herkesi etkileyen korona virüs salgınında en önemli noktalardan biri de testler. Bu testler Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın şu ana kadar yetkilendirdiği 73 özel ve devlet kurumuna ait laboratuvarda yapılıyor. Bakanlık, Kovid-19 tanısı koymak için yetkilendirdiği laboratuvarların listesini korona virüs için açmış olduğu internet sitesinden yayınlıyor. Listede Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi de bulunuyor.

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Bozok Tıp Yetkili Hastane Oldu
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