Bozdağ müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği şehir hastanelerinden biri olan Yozgat Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, firma yetkililerinden bilgi aldı. Yozgat Şehir Hastanesinin 2 Ocak 2017 tarihinde hasta kabulüne başlayacağını da sözlerine ekledi.



Adalet Bakanı Bozdağ’a Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat AK Parti Milletvekilleri Ertuğrul Soysal ve Yusuf Başer ile firma yetkilileri eşlik etti. Yozgat Şehir Hastanesi’ni yerinde inceleyen Bakan Bozdağ, firma yetkililerinden bilgiler aldı. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, “Yozgat Şehir Hastanesi'nin son halini yerinde gördük ve gelinen noktada hastane bütün yönleri ile tamamlanmış durumda. Hem fiziki mekan itibarıyla hem de tıbbi teknoloji itibarıyla gerçekten özel hastanelerin neredeyse tamamında olmayan bir mükemmellikte yapılmış durumda. Son sağlık teknolojisi, Yozgat Şehir Hastanesi’ne aktarılmıştır. Binanın yapısı ve sağlık hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde verilebilmesi için her şeyin gözetildiğini görüyoruz." dedi.



Bozdağ konuşmalarını şu sözlerle sürdürdü:



“Hükümetlerimiz döneminde sağlık alanında gerçekten dünyanın takdirini kazanan büyük reformlar yapıldı. Sağlık konusunda yaptıklarımızla Türkiye, dünyada hem lider hem de örnek duruma gelmiştir. Şehir hastaneleri projesi sağlık alanında yapılan reformların standardını bir üst segmente çıkartacak niteliktedir. Bugün gördüğümüz gibi Yozgat şehir hastanesi bunu ispat ediyor. Yozgat’ımıza hayırlı olsun diyorum. Şu an itibarıyla hasta kabulünü yapabilecek bir noktaya gelmiş durumda. Sağlık Bakanlığımızın bir iki konuda kabulü gerekiyor onlar da zannedersem kısa sürede tamamlanacak. Aldığım bilgiye göre de 2 Ocak 2017 itibarıyla hasta kabulüne başlayacak diye düşünüyorum. Şimdiden Yozgat’ımıza, ülkemize ve insanımıza hayırlı olsun.”

Yozgat Şehir Hastanesi’nin incelenmesinin ardından firma yetkilileri tarafından Bozdağ’a teşekkür plaketi verildi.