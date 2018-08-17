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Boğazlıyan’da bayram taraması

BOĞAZLIYAN İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kurban bayramı öncesi köylerde sağlık taraması gerçekleştirdi.

Boğazlıyan’da bayram taraması

BOĞAZLIYAN İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kurban bayramı öncesi köylerde sağlık taraması gerçekleştirdi.

17 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Boğazlıyan’da bayram taraması

Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlık çalışanları kurban Bayramı öncesi kolları sıvadı, “Bayramınız Sağlıklı Olsun” sloganıyla köy köy gezerek broşür dağıttılar, köy camilerine afiş astılar.
Başhoroz, Müftükışla, Belören, Yazıçepni, Oğulcuk köyleri ve Ovakent Kasabasına giden sağlık çalışanları Kist Hidatik hastalığına karşı vatandaşları uyardı.
Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Okan Tanın Halk arasında kist hastalığı olarak bilinen bu hastalığın bir parazitten kaynaklandığını, bu parazitin esas kaynağının köpek, kurt, tilki gibi et yiyen hayvanlardan, sıklıkla köpeklerden kaynaklandığını söyledi.
Parazitin köpeklerin ince barsaklarında yaşadığını hastalığın köpek dışkısı ile atılan yumurtalar ile insana bulaştığını söyleyen Doktor Tanın,
“Köpek dışkısı ile atılan yumurtalar çok dayanıklıdır, toprakta ve soğukta bir yıl kadar canlı kalabilirler. Dışkıyla atılan yumurtalar hayvanların ayakları, arazi eğimi, rüzgar ve yağmurla yayılırlar. İnsanlar bu yumurtaları çiğ tüketilen ve iyi yıkanmamış meyve ve sebzelerden, kirli içme sularından alırlar” şeklinde konuştu.
En büyük risk grubunun parazit mücadelesi yapılmamış enfekte köpeklerle teması olan koyun, keçi ve inek gibi hayvancılıkla uğraşan kişilerin oluşturduğunu bildiren Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürü Tanı, “Ülkemizde kist hidatiğin sorun olmasının nedenlerinden birisi de özellikle kurban bayramlarında yapılan kesimler sonrası  kistli sakatatları gömmek yerine, köpeklere yedirmek yada rastgele ortada bırakarak sokak köpeklerinin bu sakatatlarla beslenmelerine yol açmaktır” diye konuştu.
Hastalıktan korunmak için köpek ve kedilere çiğ et verilmemesi, kişisel temizliğe dikkat edilmesi, kesilen hayvanların kist bulunduran organlarının bertaraf edilmesi, köpeklerin yılda dört kez parazitlere karşı ilaçlanması gibi konulara dikkat edilmesi gerektiği de vurgulandı.

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