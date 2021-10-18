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Bitkilerden gelen şifa

Yozgat’ın bozkırlarında kendiliğinden yetişen birçok bitki türü, geçmişte olduğu gibi günümüzde de farklı amaçlarla kullanılıyor.

18 Ekim 2021 Pazartesi 00:18
Bitkilerden gelen şifa

Önceki yıllara göre fazla yaygın olmayan bitkiler şifa dağıtıyor. Bilenler tarafından dağlardan, tepelerden, bozkırlardan toplanan bitki türleri, yaraların sarılması, çeşitli hastalıkların tedavisi için tüketiliyor. Bitkilerin ne işe yaradığı konusunda bilgi sahibi olmayanların kullanmamaları, kullanmaları halinde farklı ve dönüşü olmayan sorunların yaşanabileceği uyarıları da yapılıyor. Sulak bölgelerin yamaçlarında kendiliğinden yetişen Sütleğen otunun, kaşıntı ve nasıra iyi geldiği belirtildi. Kaşıntı ve ellerinde, ayaklarında oluşan çatlakları bu otun sütü ile tedavi edildiği kaydedildi. Günümüzde çok fazla duyulmamış olan ama eski zamanlarda insanlar için çok büyük önemi olan Sütleğen otu, genellikle toprakta kendiliğinden yetişen bu bitki türü, üzerinde sarıçiçekleri olan ve yeşil renkli bir gövdeye sahip. Ot yapısında olan sütleğen otu, ülkemizde farklı isimlerle anılsa da daha çok sütleğengiller familyası olarak sınıflandırılıyor. Bitkinin yanlış kullanımında ise içerisindeki zehirli öz nedeni ile insanlar çok büyük sorunlarla karşılaşabileceği uyarısı da yapıldı. Sütleğen otu farklı rahatsızlıklar için de kullanıldığı kaydedildi. •Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya•

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