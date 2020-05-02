Bir köy karantina altına alındı…

ÇEKEREK İlçesinin Gökdere Köyü, 1 Mayıs 2020 günü Saat 23.00 itibarıyla karantina altına alındı. Yozgat- Çekerek yolu üzerinde bulunan köyde karantina uygulamasının başladığı Valilik ve Kaymakamlık tarafından duruyuruldu. Kaymakamlık açıklamasında, ‘’Çekerek ilçemize bağlı Gökdere Köyünde Korona virüs salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında 1 Mayıs 2020 günü saat 23:00 itibariyle ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışlar kapatılmıştır’’ denildi.