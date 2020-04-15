Bir köy daha karantinaya alındı

YOZGAT Merkeze bağlı Derbent köyündeki karantina süreci tamamlanırken, Çekerek ilçesinde bir köy daha karantina altına alındı. Çekerek ilçesinin Yukarıkarahacılı köyündeki karantina süresi uzatıldı. Çekerek İlçesine bağlı Çandır Köyü de karantinaya alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ‘’Çekerek İlçemize bağlı Çandır Köyünde Korona virüs salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında 14 Nisan 2020 tarihi itibariyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek, köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır’’ denildi. Köyde bir vatandaşın korona virüs şüphesiyle, kontrol amaçlı olarak Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığı ileri sürüldü.