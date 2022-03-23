Bir ilk daha

Yapmış olduğu başarı ameliyatlara bir yenisini daha ekleyen Şehir Hastanesi bir ilki daha başardı. Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Operatör Dr. Bayram Mersinli tarafından Tiroglossal Kanal Kisti ameliyatı başarı ile gerçekleştirildi.

Operasyonla ilgili açıklama yapan Mersinli, “Tiroglossal kanal kisti boynun orta hattında saptanan iyi huylu bir kist olup doğumsal boyun kistleri arasında en sık görülendir. Tiroglossal kanal hamilelik döneminde tiroid bezinin dil kökünden başlayıp boyunda olması gereken yere yerleştikten sonra kendiliğinden kaybolması gereken bir kanaldır, eğer gerilemezse içindeki hücrelerin salgı salgılamaya devam etmesinden dolayı kistik bir yapı almasıyla ortaya çıkar. Çocukluk çağında bazen boyunda sadece şişlik bazense enfekte olmasıyla kızarıklık, ağrı ve akıntı ile bulgu verebilir. Çocuğun dilini hareket ettirmesiyle kitlenin de hareket etmesi tipik bulgusudur. Tanısı öykü ve muayene ile rahatlıkla konulabilir, ultrason çekilmesi tanıya yardımcıdır. Tiroglossal kanal kistlerinin enfekte olup apseleşme riski olmasından dolayı ameliyatla çıkartılması gerekmektedir. Ameliyatta kist ile birlikte dil kemiği denilen hyoid kemikte kistin tekrarlamaması için çıkartılmaktadır” ifadelerini kullandı.