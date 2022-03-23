Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Bir ilk daha

Yozgat Şehir Hastanesi yapmış olduğu ameliyatlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

23 Mart 2022 Çarşamba 00:38
Bir ilk daha

Yapmış olduğu başarı ameliyatlara bir yenisini daha ekleyen Şehir Hastanesi bir ilki daha başardı. Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Operatör Dr. Bayram Mersinli tarafından Tiroglossal Kanal Kisti ameliyatı başarı ile gerçekleştirildi. 
Operasyonla ilgili açıklama yapan Mersinli, “Tiroglossal kanal kisti boynun orta hattında saptanan iyi huylu bir kist olup doğumsal boyun kistleri arasında en sık görülendir. Tiroglossal kanal hamilelik döneminde tiroid bezinin dil kökünden başlayıp boyunda olması gereken yere yerleştikten sonra kendiliğinden kaybolması gereken bir kanaldır, eğer gerilemezse içindeki hücrelerin salgı salgılamaya devam etmesinden dolayı kistik bir yapı almasıyla ortaya çıkar. Çocukluk çağında bazen boyunda sadece şişlik bazense enfekte olmasıyla kızarıklık, ağrı ve akıntı ile bulgu verebilir. Çocuğun dilini hareket ettirmesiyle kitlenin de hareket etmesi tipik bulgusudur. Tanısı öykü ve muayene ile rahatlıkla konulabilir, ultrason çekilmesi tanıya yardımcıdır. Tiroglossal kanal kistlerinin enfekte olup apseleşme riski olmasından dolayı ameliyatla çıkartılması gerekmektedir. Ameliyatta kist ile birlikte dil kemiği denilen hyoid kemikte kistin tekrarlamaması için çıkartılmaktadır” ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Bir Ilk DahaIlerigazetesiMartSalı2022YozgatSorgunIleriGazeteHaberşehir HastanesiBirIlkDahaSağlıkAmeliyat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışmalar start aldı
Çalışmalar start aldı
Çalışanlara eğitim
Çalışanlara eğitim
Hasta odaklı hizmet eğitimi
Hasta odaklı hizmet eğitimi
Sağlığı olumsuz etkiliyor
Sağlığı olumsuz etkiliyor
Uygulamadan herkes memnun
Uygulamadan herkes memnun
Erken teşhis önemli
Erken teşhis önemli
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim