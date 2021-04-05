BioNTech aşısında ilk doz

Sinovac ve BioNTech firmaları tarafından üretilen aşıların ikisinin de bulunduğu Yozgat Şehir Hastanesi'nden randevu alan vatandaşlara sistemden tercih ettiği aşının ilk dozu uygulanıyor. Yozgat Şehir Hastanesi'nde BioNTech aşısı uygulanan vatandaşlara, görevliler tarafından, herhangi bir aşıya alerjisinin olup olmadığı, Kovid-19 geçirip geçirmediğiyle ilgili form doldurtuluyor. BioNTech aşının ilk dozunu yaptıran 62 yaşındaki Ahmet Türkmen, dün MHRS üzerinden randevu aldığını ve BioNTech aşısını tercih ettiğini söyledi. (aa)