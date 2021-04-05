Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1430
ALTIN
454.960
DOLAR
8.1664
STERLİN
11.3123
EURO
9.6048

BioNTech aşısında ilk doz

COVİT19’a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı kapsamında aşı randevusu sırasında tercih eden vatandaşlara BioNTech aşısının birinci dozu Yozgat'ta uygulandı.

05 Nisan 2021 Pazartesi 00:58
BioNTech aşısında ilk doz

Sinovac ve BioNTech firmaları tarafından üretilen aşıların ikisinin de bulunduğu Yozgat Şehir Hastanesi'nden randevu alan vatandaşlara sistemden tercih ettiği aşının ilk dozu uygulanıyor. Yozgat Şehir Hastanesi'nde BioNTech aşısı uygulanan vatandaşlara, görevliler tarafından, herhangi bir aşıya alerjisinin olup olmadığı, Kovid-19 geçirip geçirmediğiyle ilgili form doldurtuluyor. BioNTech aşının ilk dozunu yaptıran 62 yaşındaki Ahmet Türkmen, dün MHRS üzerinden randevu aldığını ve BioNTech aşısını tercih ettiğini söyledi. (aa)

Anahtar Kelimeler:
BioNTech Aşısında Ilk Doz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlıkçılara Başarı belgesi
Sağlıkçılara Başarı belgesi
Dr. Şahin’den kanser uyarısı
Dr. Şahin’den kanser uyarısı
Çalışmalar değerlendirildi
Çalışmalar değerlendirildi
Hizmete başlıyor
Hizmete başlıyor
60 YAŞ ÜZERiNE AŞI
60 YAŞ ÜZERiNE AŞI
Sağlıkçılara Başarı Belgesi
Sağlıkçılara Başarı Belgesi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim