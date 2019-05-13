Bilim Fuarı açıldı

Bilim fuarı açılışında konuşan Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi Müdürü Kürşat Ergin, öğrencileri bilgili ve ahlaklı olarak yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi. Fuarda öğrenciler tarafından yapılan 20 projenin sergilendiğini ifade eden Ergin, "Bu tür çalışmalar öğrencilerimizin bilimsel araştırma yeteneği kazanması, yeni bilgiler öğrenip araştırması, inceleyerek öğrenmeleri için çok önemlidir. Bu bilgiler öğrencilerde daha kalıcı olmaktadır. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. Fuarın açılışına İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Agah Ayhan, Haluk Temur, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.