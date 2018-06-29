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Bilgi işlem hızlandı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Merkezi Komisyonu, ilçe hastane müdür ve müdür yardımcılarından oluşturuldu.

Bilgi işlem hızlandı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Merkezi Komisyonu, ilçe hastane müdür ve müdür yardımcılarından oluşturuldu.

29 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Bilgi işlem hızlandı

Hastanelerde bilgi işlem sistemleri anında çözüm bulacak, vatandaşa daha hızlı hizmet verecek. Hastane içinde bilgi sistem işlemleri hızlanarak, bilgiye daha hızlı ulaşılacak, komisyon çıkan problemleri anında takip ederek çözüm bulacak. Komisyon Toplantısında, tüm ilçe hastanelerinde, laboratuvar sonuçları, doğum bildirimleri SMS yoluyla Yozgat il genelinde vatandaşlara gönderileceği müjdesi de verildi. Özel günlerde, sağlık personellerine kutlamada mesajları da telefonlarına gönderilecek. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Bilgi İşlem ve Teknik Hizmetler komisyonunun, bilgi işlem ağı üzerinden hizmet sunmak, toplanan bilgi verilerin sistem üzerinden düzenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlayacağını söyledi. Şahin, ‘’Yazılım, Donanım ve kablolama ile ilgili işlemlerin yapılması sağlanıp, özellikle bilgi işlem sisteminin kesintisiz hizmet vermesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Sistem için gerekli makine ve teçhizatın temini için başhekimliğe öneride bulunarak, sistemin teknik yönden gelişmesini sağlayacak olan kurulun amacı, AR-GE çalışmalarını koordine ederek, hastanede veri girişi ve takibinde görev alacak personele gerekli eğitimi vermektir. İdarece ihtiyaç duyulan bilgileri yazılı ve/veya sistem üzerinden verilmesi, görevlerini daha hızlı, en kısa sürede çözüm bularak sürdürecektir. İlçe hastanelerimizde de artık laboratuvar sonuçları vatandaşlarımıza SMS yoluyla bildirilecektir” diye konuştu.

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