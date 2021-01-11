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Beyaz Baston haftası

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, ‘Beyaz Baston Görme Engelliler’ haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, Beyaz Baston haftasının, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl kutlandığı hatırlatıldı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 00:47
Beyaz Baston haftası

Dünyada 10 milyon kadar kişinin, çoğunlukla önlenebilir nedenler yüzünden görme yeteneğinden yoksun kaldığı vurgulanan yazılı açıklamada, ‘’Görme duyusu hayati önem arz ettiği için göz sağlığını koruyarak sonradan oluşabilecek görme kaybının önüne geçilebilir. Rutin Göz muayenesi, doğumdan hemen sonra, 6 aylıkken, 3 yaşındayken, okula başlamadan önce, okul süresince her yıl olmalı, yetişkinlerde ise 1 ile 3 yıl aralıklarla yapılmalıdır’’ uyarısında bulunuldu. Bulanık görme, göz ya da çevresinde kızarıklık, şişlik, ağrı, uzak veya yakını görememe, çift görme, gözün aşırı sulanması, batma, yanma, şaşılık ve göz renginde değişme gibi göz hastalıklarını hatırlatan belirtilerde mutlaka doktora başvurulması gerektiği hatırlatıldı.

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Beyaz Baston Haftası
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