Beslenme uyarısı

Diyetisyenler, ayran, taze meyve suları, mineralli sular, kompostolar ve su oranı yüksek kavun, karpuz, üzüm gibi meyveler tüketilerek geri kalan sıvı ihtiyacının karşılanabileceğini kaydetti. Diyetisyen Şahin ve Uysal, ‘’Oruç tutacak olanlar mutlaka sahura kalkmalıdır. Geceden yiyip yatmak sağlıklı bir seçenek değildir. Gün içinde 16-17 saat süren açlığa bağlı düşecek olan kan şekerinin kontrol altında tutulması için sahura kalkmak önemlidir. Sahurda kan şekerimizin uzun süre değişmesini engelleyen proteince zengin süt, yumurta, peynir gibi yiyeceklerle tam tahıllı ekmek ve posadan zengin olan yeşilliklerden oluşan bir kahvaltı tercih edilmelidir. Sahurda yeterli sıvı alınmalı aşırı yağlı ve tuzlu besinler tüketilmemelidir’’ diye konuştular.

Diyetisyen Şahin ve Uysal, öğün sayısının azalmasıyla yavaşlayan metabolizma hızını uyarmak için orucu hurma, kuru kayısı gibi meyvelerle açarak çorba ve salata gibi hafif yiyecekler tüketildikten sonra 10-15 dakika dinlenmenin uygun olacağı tavsiyesinde bulundu. Diyetisyen Şahin ve Uysal, ‘’Daha sonra az yağlı bir et yemeği ve yanında salata ile ya da etli sebze yemeği ile devam edilebilir. İftar sofralarında kola, gazoz, hazır meyve suları gibi içecekler tercih edilmemelidir. Bunun yerine ayran, cacık veya komposto tercih edilebilir. Ekmek tercihi tam buğday, çavdar gibi tam tahıllı ekmeklerden yana olmalıdır. Beynin tokluk sinyallerini 10-15 dakikada gönderdiği göz önünde bulundurularak yemekler iyi çiğnenmeli ve yavaş tüketilmelidir. Yemekten 1-2 saat sonra yani iftar ve sahur arasında bir tane ara öğün mutlaka yapılmalıdır. Bu ara öğünde 1-2 porsiyon meyve, 2-3 adet ceviz ve yanında süt veya süt ürünü bir besin, tatlı tüketilecekse küçük bir porsiyon sütlü tatlı tercih edilebilir’’ ifadelerini kullandı.