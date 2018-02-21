Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115424
ALTIN
161.983
DOLAR
3.7883
STERLİN
5.2904
EURO
4.6718

Beslenme semineri

ÇANDIR ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘sağlıklı yaşam ve beslenme’ konulu seminer düzenlendi.

Beslenme semineri

ÇANDIR ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘sağlıklı yaşam ve beslenme’ konulu seminer düzenlendi.

21 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
15 Okunma
Beslenme semineri

Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, tüm okul öğrencilerine yönelik düzenlenen seminer ilgi gördü. Çandır Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi Konferans Salonunda Yaşam Uzmanı tarafından verilen ‘Sağlıklı Yaşam ve Beslenme’ konulu seminerde öğrencilere sabah kahvaltısının ve sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Diş ekleme uygulaması
Diş ekleme uygulaması
Grip uyarısı
Grip uyarısı
Kan bağışına yoğun ilgi
Kan bağışına yoğun ilgi
Sağlık Kompleksi tamam
Sağlık Kompleksi tamam
Yozgat’ta kemoterapi yapılabiliyor
Yozgat’ta kemoterapi yapılabiliyor
Sağlıkta sınav heyecanı
Sağlıkta sınav heyecanı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim