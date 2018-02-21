Beslenme semineri

Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, tüm okul öğrencilerine yönelik düzenlenen seminer ilgi gördü. Çandır Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi Konferans Salonunda Yaşam Uzmanı tarafından verilen ‘Sağlıklı Yaşam ve Beslenme’ konulu seminerde öğrencilere sabah kahvaltısının ve sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı.