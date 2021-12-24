BELGELENDiLER

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Ülkemizde oksijen eksikliği ve nabızsızlık olarak bilinen asfiksiye bağlı ölümlerin ve doku bozukluklarının önlenmesi amacıyla verilen Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Uygulayıcı Eğitiminin kapanış programı yapılarak, eğitime katılanlara sertifikaları verildi. Ülkemizde 1998 yılından itibaren asfiksiye bağlı ölümlerin ve doku bozukluklarının önlenmesi amacıyla verilen Yenidoğan Canlandırma Programı (Neonatal Resüsitasyon Programı) Uygulayıcı Eğitimi kapsamında, doğum salonunda çalışan ve yenidoğana yönelik girişimde bulunan sağlık çalışanlarına standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla eğitim verildi. SER Otelde üç gün süren eğitimlerde isfitsiye bir durumda karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitime katılan sağlık çalışanlarına sertifikalarını Yozgat Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Rasim Parlak tarafından verildi. •Sümeyye İlhan•