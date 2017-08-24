Bebek şehir hastanesinde

Yozgat Şehir Hastanesi’nin doktor ve personelleri yeni doğan bebeğe gözü gibi bakıyor.

Bina girişinde bulunan ve sağlık durumu kötü olan bebeğin Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevkinin ardından, hastane personeli bebek için seferber oldu.

Yozgat Şehir Hastanesi personelinin müdahaleleriyle hayata tutunan bebeğin tedavisinin küvezde sürdüğü öğrenildi.

Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri İsmail Kurca, bebeğe ilk olarak Yerköy Devlet Hastanesi’nde müdahale edildiğini, daha sonra ise Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevkinin yapıldığını bildirerek “Şehir hastanesinde personelimiz acil serviste bekleyerek, gerekli tüm müdahaleyi yaptılar ve durumu iyileştiğinde yeni doğan servisimize alarak, küvezde bakımını yapıyorlar. Doktor ve hemşirelerimiz gözü gibi bakarak, bebeğe sahip çıkıyor” diye konuştu.

