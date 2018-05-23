Bebek Ölümleri konuşuldu

Toplantıda bebek ölümlerinin tespitini sağlayarak, bebek ölümleri nedenini ortaya çıkarmak olduğu belirtildi. Bir daha aynı nedenlerle oluşabilecek bebek ölümlerini ortadan kaldırmak üzere, yurt genelindeki vce Yozgat’taki bebek ölüm nedenleri, en sık görülen ölüm nedenleri, çözüm önerileri hakkında sunum yapıldı. Sunum sonrasında uzmanlar, katılımcılarla birlikte bebek ölümlerini önleme adına neler yapılacağı tartışılıp, çözüm önerileri üzerinde duruldu.