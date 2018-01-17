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Bazıları kalacakmış

BOZOK Üniversitesi Rektör Yardımcısı Şenol Akın, Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yeni binaya taşınması sonrası mevcut binada bazı poliklinik ve birimlerin çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Bazıları kalacakmış

BOZOK Üniversitesi Rektör Yardımcısı Şenol Akın, Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yeni binaya taşınması sonrası mevcut binada bazı poliklinik ve birimlerin çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Bazıları kalacakmış

Yapımı tamamlanan ve açılışı için gün sayan Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kısa sürede hizmete girecek.
Yeni binada çalışmaların sona gelindiğini ve yaklaşık 2 ay içerisinde kampüs alanı içerisinde bulunan yeni binanın hizmet vereceğini aktaran Rektör Yardımcısı Şenol Akın, hastanenin mevcut binasında ise bazı poliklinik ve idari birimlerin hizmet vermeyi sürdüreceğini ifade etti.
Daha önce Yimpaş Holding’e ait olan bina, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermekteydi.
Rektör Yardımcısı Şenol Akın, eski binada kalacak poliklinik ve idari birimler ile ilgili Rektörlük ve Tıp Fakültesi’nin planlama ve çalışmalarını sürdürdüğünü de aktardı.

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