Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117593
ALTIN
165.270
DOLAR
3.8778
STERLİN
5.4174
EURO
4.7958

Bayramı doğada kutladılar

ÇANDIR ilçesinde görev yapan doktorlar 14 Mart Tıp Bayramı’nı doğaya fidan dikerek kutladı.

Bayramı doğada kutladılar

ÇANDIR ilçesinde görev yapan doktorlar 14 Mart Tıp Bayramı’nı doğaya fidan dikerek kutladı.

15 Mart 2018 Perşembe 07:00
3 Okunma
Bayramı doğada kutladılar

Çandır Devlet Hastanesi Başhekimi Zafer Akdeniz, beraberinde hastanede görev yapan hekim ve sağlık personeliyle birlikte fidan dikerek, bayramlarını kutladı.
Heyet ilk olarak Çandır Kaymakamı Fatih Eroğlu’yu makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kaymakam Eroğlu, doktorların tüm güçlüklere rağmen mesleklerini icra ederken insanüstü gayret gösterdiğini ve bununla iftihar ettiklerini dile getirerek çalışmalarında başarı diledi.
Daha sonra Kaymakam Eroğlu ile birlikte sağlık çalışanları birlikte hatıra ormanı oluşturarak, fidan dikimi yaptı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Açıkel de ziyaret etti
Açıkel de ziyaret etti
Hekimlere AK ziyaret
Hekimlere AK ziyaret
Sağlıkçılardan kan bağışı
Sağlıkçılardan kan bağışı
Mevlit okutulacak
Mevlit okutulacak
Hastane personeline eğitim
Hastane personeline eğitim
Kırsalda ilk yardım eğitimi
Kırsalda ilk yardım eğitimi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim