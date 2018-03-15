Bayramı doğada kutladılar

Çandır Devlet Hastanesi Başhekimi Zafer Akdeniz, beraberinde hastanede görev yapan hekim ve sağlık personeliyle birlikte fidan dikerek, bayramlarını kutladı.
Heyet ilk olarak Çandır Kaymakamı Fatih Eroğlu’yu makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kaymakam Eroğlu, doktorların tüm güçlüklere rağmen mesleklerini icra ederken insanüstü gayret gösterdiğini ve bununla iftihar ettiklerini dile getirerek çalışmalarında başarı diledi.
Daha sonra Kaymakam Eroğlu ile birlikte sağlık çalışanları birlikte hatıra ormanı oluşturarak, fidan dikimi yaptı.
Çandır Devlet Hastanesi Başhekimi Zafer Akdeniz, beraberinde hastanede görev yapan hekim ve sağlık personeliyle birlikte fidan dikerek, bayramlarını kutladı.
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