Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 28°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94853
ALTIN
261.818
DOLAR
5.7740
STERLİN
7.3169
EURO
6.5599

Başhekime iki yardımcı

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde başhekime iki başhekim yardımcısının ataması yapıldı.

Başhekime iki yardımcı

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde başhekime iki başhekim yardımcısının ataması yapıldı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
196 Okunma
Başhekime iki yardımcı

Hastanede daha önce Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Nihan Coşkun ile Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Burak Hasgül, Başhekim Yardımcılığı görevine atandı. Yozgat Şehir Hastanesi başhekim yardımcılığı görevine atanan Coşkun ve Hasgül görevlerine başladı.  Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olma özelliğine sahip Yozgat Şehir Hastanesi'nde artan iş yoğunluğu, sağlık hizmetlerinin daha kısa sürede tamamlanabilmesi, personel çalışmalarını rahatlıkla yürütebilmesine katkı sağlanması amacıyla başhekim yardımcılığı görevine takviye yapıldığı kaydedildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Tıp’tan Poliklinik hizmeti
Tıp’tan Poliklinik hizmeti
Anne sütü hazinedir
Anne sütü hazinedir
Tarım işçilerine sağlık taraması
Tarım işçilerine sağlık taraması
ALS, hastaya göre değişebilir
ALS, hastaya göre değişebilir
Anne Sütünün önemi anlatıldı
Anne Sütünün önemi anlatıldı
Ağız ve diş sağlığı anlatıldı
Ağız ve diş sağlığı anlatıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim