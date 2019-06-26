Başhekime iki yardımcı

Hastanede daha önce Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Nihan Coşkun ile Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Burak Hasgül, Başhekim Yardımcılığı görevine atandı. Yozgat Şehir Hastanesi başhekim yardımcılığı görevine atanan Coşkun ve Hasgül görevlerine başladı. Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olma özelliğine sahip Yozgat Şehir Hastanesi'nde artan iş yoğunluğu, sağlık hizmetlerinin daha kısa sürede tamamlanabilmesi, personel çalışmalarını rahatlıkla yürütebilmesine katkı sağlanması amacıyla başhekim yardımcılığı görevine takviye yapıldığı kaydedildi.

