Başer günlerini kutladı

Başer, "Büyük fedakârlıklarla Ağız ve Diş Sağlığı bilincini oluşturmak ve iyileştirilmesini sağlamak için çalışan tüm diş hekimlerimizin 'Dünya Diş Hekimleri Günü'nü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum" dedi.
22 Kasım 2019 Cuma 10:50
Yusuf Başer, Dünya Diş Hekimleri Günü münasebetiyle açıklama yaptı.
Başer, "Büyük fedakârlıklarla Ağız ve Diş Sağlığı bilincini oluşturmak ve iyileştirilmesini sağlamak için çalışan tüm diş hekimlerimizin 'Dünya Diş Hekimleri Günü'nü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum" dedi.