Başer günlerini kutladı

Başer, "Büyük fedakârlıklarla Ağız ve Diş Sağlığı bilincini oluşturmak ve iyileştirilmesini sağlamak için çalışan tüm diş hekimlerimizin 'Dünya Diş Hekimleri Günü'nü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum" dedi.