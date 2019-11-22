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Başer günlerini kutladı

Yusuf Başer, Dünya Diş Hekimleri Günü münasebetiyle açıklama yaptı.

Başer günlerini kutladı

Yusuf Başer, Dünya Diş Hekimleri Günü münasebetiyle açıklama yaptı.

22 Kasım 2019 Cuma 10:50
Başer günlerini kutladı

Başer, "Büyük fedakârlıklarla Ağız ve Diş Sağlığı bilincini oluşturmak ve iyileştirilmesini sağlamak için çalışan tüm diş hekimlerimizin 'Dünya Diş Hekimleri Günü'nü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum" dedi.

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