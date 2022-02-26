Başarılı operasyon

İş kazası nedeniyle Şehir Hastanesi Acil Servisine müracat eden hastanın ameliyatı başarı bir şekilde gerçekleşti. Ön kol her iki kemikte kırıklar ve atardamar tıkanıklığı tespit edilen genç yaştaki hastaya Operatör Dr. Eyyüp Serdar Yalvaç ve Operatör Dr. Görkem Yiğit tarafından kırık kemiklerin redüksiyon-fiksasyon, radial arterin onarımı ve embolektomi işlemleri uygulandı. Yapılan operasyondan sonra hasta serviste takibe alındı.

Yapılan operasyonun başarı geçtiğinin altını çizen ilgili Operatör Dr. Görkem Yiğit, "Genç yaştaki hastamızın ameliyat sonrası, sağlığına kavuşacak olması ve eskisi gibi tekrar kolunu kullanabilecek olması bizler için en büyük mutluluk kaynağıdır" dedi. Yapılan operasyonda doktorlara teşekkür eden Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, " Yozgat Şehir Hastanesi olarak hastamıza acil şifalar dileriz ve operasyonun kahramanları Op. Dr Görkem Yiğit, Op. Dr. Eyyüp Serdar Yalvaç ve emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

