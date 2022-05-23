Başarılı bir ameliyat daha

86 yaşında Covid-19 sonrasında sol bacağında ağrı, renk değişikliği ve motor kaybı gelişen hastanın, akut bacak embolisi tanısı ile acil cerrahi embolektomi ameliyatına alındı. Hastanın damar içinde organize olmuş pıhtı çıkarılarak bacaktaki kan dolaşımı yeniden sağlandı. Başarılı bir operasyon sonrası hasta servis şartlarında takibe alındı. Operasyon sonrası Op. Dr. Görkem Yiğit yaptığı açıklamada, ‘’'Hastamızın ameliyat sonrası, sağlığına kavuşacak olması bizler için en büyük mutluluk kaynağıdır. Hastamıza acil şifalar diliyorum’’ dedi. •Yozgat Şehir Hastanesi•