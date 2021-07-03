Başarılı ameliyat pozu

Yozgat Şehir Hastanesi’nden, Pandemi sonrası yoğun geçen ameliyat döneminde, Haziran ayında yapılan ikinci Radikal Prostatektomi hastası sağlıkla eve uğurlamadan önce bir hatıra fotoğrafı çektirildi. Çıkarılan Prostat Dokusu ve Mesane Taşı Prostat Kanseri erken dönemde yakalandığında yüz güldürücü sonuçlara ulaşılabildiği bildirildi. ‘’40 yaş sonrasında mutlaka bir üroloji uzmanına muayene olmayı ihmal etmeyin’’ uyarısı yapan Op. Dr. Emrah Demirci, erken tanının hayat kurtardığını bildirdi. Demirci, ‘’Yozgat Şehir Hastanesi'nde tüm üroloji operasyonlarını uygulamaya devam ediyoruz’’ diye konuştu.