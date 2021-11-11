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Bağışlayın, hayat kurtarın

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Organ Bağışı Haftası kapsamında organ ve doku nakli konusunda bilgilendirme, farkındalık oluşturma çalışmalarını il düzeyinde sürdürüyor. İnsanların günümüzde, organ alıcısı durumuna geldiğinde organ bağışının önemini fark edebildiğini vurgulanarak, organ bağışı konusuna toplum olarak hassasiyet gösterilmesi gerektiği vurgulanıp, ‘’Organ nakli gerektiren hastalıkların her an bizim ve sevdiklerimizin başına gelebileceğini unutmamalıyız’’ uyarısında bulunuldu.

11 Kasım 2021 Perşembe 00:59
Bağışlayın, hayat kurtarın

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Organ Bağışı Haftası kapsamında hazırlanan programlar kapsamında il düzeyinde etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. İl Merkezinde Cumhuriyet Alanı’nda ilçelerde ise halkın yoğun olarak bulunduğu bölgeler ile alışveriş merkezleri, sağlık kuruluşlarında açılan stantlarda organ ve doku nakli konusunda bilgilendirme, farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Organ bağışı konusuna toplum olarak hassasiyet gösterilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, organ nakli gerektiren hastalıkların her an bizim ve sevdiklerimizin başına gelebileceğinin unutmaması istendi. Hastaların hayat süresi ve kalitesinde, ülke ekonomisi ve iş gücünde ağır kayıplara yol açan organ yetmezliklerinin önemli bir sorun olarak görüldüğü, organ bağışı ve nakli sayılarının artırılmasının hedeflendiği bildirildi. Organ bağışın artırılması için kamuoyunda konu ile ilgili bilgi eksikliğinin giderilmesi, organ bağışı bilincinin geliştirilmesi, halkın organ ve doku bağışı konusunda teşvik edilmesi gerektiği hatırlatılarak, ‘’Organ bağışı, kişinin hayatta iken kendi iradesiyle organlarının bir kısmının veya tamamının ölümünden sonra başkalarının tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir. 18 yaşını doldurmuş, akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilir. Organ bağışı konusunda son yıllarda Türkiye’de oldukça büyük atılımlar görülmüşse de 2020 itibarıyla yaklaşık 290 bin hasta organ bağışı için sıra beklemeye devam etmektedir. Bu sayının büyük bir çoğunluğunu böbrek nakli bekleyen hastalar oluşturmaktadır. Bu hastaların tek umudu organ bağışıdır. Bu insanlara umut olmak için organ bağışında bulunalım, yakınlarımızı bu konuda bilinçlendirelim ve ancak bu sayede ihtiyacımız olduğunda organ bulabileceğimizi bilelim. Hayatını kaybeden bir insan böbrek, karaciğer, akciğer, kalp, bağırsak, pankreas ya da kornealarını bağışlayarak birçok insana sağlıklı bir hayat armağan edebilir. Bağışlanmış bir organ, başarılı bir nakilden sonra gerçek bir yaşam armağanıdır’’ denildi.

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