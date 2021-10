Bağışıklığımızı güçlendirmek için neler yapmalıyız?

Covid-19 ile birlikte hastalıklardan korunmada beslenmenin önemi tekrar dikkat çekti. Covid-19’ u ağır geçirenler hastanede tedavi görürken hafif geçirenler evlerinde tedaviye devam ediyor. Araştırmacılar hastalıktan korunmada güçlü bağışıklık sisteminin koruyucu etki yaptığını belirtmekteler. Bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen etmenler; beslenme alışkanlıklarındaki yanlışlıklar, yetersiz su tüketmek, hareketsiz yaşam, düzensiz uyku ve sigara kullanımıdır. Ayrıca güçlü bağışıklık sistemini beslenme ile desteklemek mümkün. Peki Covid-19’ dan korunmak ve bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için nasıl beslenmeliyiz?

Tabağını renklendir: Dengeli ve rengarenk bir tabak oluşturmak önemli. Çünkü sebze ve meyveler birbirinden farklı vitamin, mineraller içermektedir ve hepsinden faydalanmak adına çeşitlilik sağlamalıyız. Örneğin; portakalda bağışıklığı güçlendirecek C vitamini bulunurken, havuçta ise A vitamini bulunmaktadır. C vitamini ayrıca koyu yapraklı sebzeler, turunçgiller, kırmızı biber de bulunmaktadır.

Sağlıklı tabaklar: Sağlıklı tabak modeli dediğimiz protein, karbonhidrat yağ ile dengeli bir tabak oluşturmalıyız. Protein kaynakları için; et, tavuk, balık, yumurta, süt ve ürünleri, kurubaklagil kullanabilirsiniz. Bu besin grupları içerisinde enfeksiyonlarla mücadele de başarılı besinler bulunmakta. Karbonhidrat kaynağı olarak aynı zamanda lif içeriği yüksek tam tahılları tercih edebilirsiniz. Örneğin; tam tahıllı ekmek, tam tahıllı makarna, bulgur. Burada bahsettiğimiz lif de sağlığımızı korumada etkilidir. Günlük yaklaşık 25 gram lif almamız bağırsak sağlığımız için önemlidir. Lifi bahsettiğimiz gibi tam tahıllardan ayrıca sebze ve meyvelerden alabiliriz. Tabağımıza eklediğimiz yağı seçerken de doymamış yağlardan yani zeytinyağı veya ayçiçek yağını tercih edebiliriz. Ayrıca ceviz, fındık, fıstık, avokado gibi besinlerle de tabağımıza sağlıklı yağlar eklemiş oluruz. Özellikle ceviz, zeytinyağı gibi tek zinvirli amino asit içeren besinler kalp sağlığımız için de önemlidir.

Rafine şeker ve Fast-Food’ dan uzak durun: Fast-food tarzı trans yağdan zengin besinler vücutta inflasyonu artırabilir. Ayrıca yapılan çalışmalara göre rafine şeker ve şekerli ürünlerden zengin beslenildiğinde virüsün vücutta bağlanması arttığı görülmüş.

Bol su tüketmek: Vücudumuzun yaklaşık yüzde 60-70’ i sudan oluşmaktadır ve vücudumuz çalışmak için suya ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle su tüketimine mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Günlük ne kadar su içmeliyiz sorusunun cevabı ise kg başına 30 ml kadar olarak verilebilir ( Örneğin: 60 kg bir kişi 60x30 ml= 1800 ml)

Probiyotik desteği: Probiyotikler bağırsaklarımızda bulunan yararlı mikroorganizmaların sayısını artırarak hem bağışıklığı destekler hem de bağırsak floramızı düzenler. Probiyotik içeren besinlere kefir, yoğurt, sirke dolayısıyla turşuyu örnek verebiliriz. Ancak turşunun tuz miktarının fazla olmasından dolayı dikkatli tüketilmesinde fayda var.

D vitamini: Güçlü bağışıklığı destekleyen bir diğer etmen ise D vitamini seviyesinin normal değerlerde olmasıdır. D vitamini seviyesi düştükçe hastalığın daha ağır seyrettiği bildirilmiştir. D vitaminin en iyi kaynağı güneştir, güneşin tepede olduğu öğle saatlerinde yüz ve kollar ile güneş almak gerekir ve besinlerle yeterince almak mümkün değildir. Eğer D vitamininiz düşükse doktorunuza danışarak takviye kullanmalısınız.

Hareketi artırın: hareketsiz yaşam bağışıklık sistemini de olumsuz etkiliyor. Bu nedenle evde sevdiğiniz egzersizleri yapabilirsiniz.