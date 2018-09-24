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Bağışçılara plaket

KIZILAY Yozgat Şubesi tarafından bugüne kadar en fazla kan veren iki kişiyi madalya ile onurlandırdı.

Bağışçılara plaket

KIZILAY Yozgat Şubesi tarafından bugüne kadar en fazla kan veren iki kişiyi madalya ile onurlandırdı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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Bağışçılara plaket

Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda konuşlandırılan Kızılay Kan toplama merkezi tırını ziyaret eden AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, burada 10 defadan fazla kan bağışında bulunan iki kişiye bronz madalyalarını takdim etti. Daha sonra kan bağışında bulunan Milletvekili Başer, yakın zamanda Türk Kızılay’ı Yozgat İl Müdürlüğü’nün kendi binasına kavuşturulup, modern bir Kan Bağışı Merkezi kurulacağının müjdesini verdi. Kızılay Kan Bağışı Merkezi Doktoru Selçuk Cansız, Türk Kızılay’ı Kan Merkezi Genel Müdürlüğünün 18 bölge kan merkezi ve 65 kan bağışı merkezi ile gönüllü bağışçılardan aldığı kanları ihtiyaç sahiplerine, hastaneler vasıtasıyla ulaştırdığını hatırlattı. Cansız, Yozgat’ta kan bağışı merkezinin de kan tedarik sistemi içerisinde 2011 yılında yerini aldığını, hizmetini aralıksız sürdürdüğünü anlattı.

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