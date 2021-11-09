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Bağış topladılar

Yozgat’ta, İl Sağlık Müdürlüğü 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle etkinliklerini sürdürüyor.

09 Kasım 2021 Salı 00:53
Bağış topladılar

 İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ‘Altın Kalbiniz Toprak Olmasın’, ‘Bir Bağış Bin Umut’ afişleriyle Yozgat Novada AVM’de stant açtı. Stantta, vatandaşlara organ bağışı hakkında bilgi verilerek gönüllü olan vatandaşların bağış işlemleri yapıldı.  Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü,  3-9 Kasım Organ Bağışı haftası kapsamında Cumhuriyet Alanı ile Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde de stant açarak, vatandaşlara organ bağışı hakkında bilgi verildi. Gönüllü olan vatandaşların bağış işlemleri yapılırken, organ bağışı ile ilgili broşürlerin d7e dağıtımı yapıldı. Organ naklinin bir organın donör, yani verici vücuttan çıkarıldığı ve sonrasında hasarlı veya eksik bir organın yerini almak üzere bir alıcı vücuda yerleştirildiği operasyonlara denildiği kaydedildi. Donör ve alıcı aynı konumda olabilir veya ayrı bir bölgede bulunan bir donörden alınan organlar başka bir yerde bulunan alıcıya nakledilebileceği aktarıldı. Nakledilecek organlar veya dokular canlı vücutlardan veya kadavralardan alınabildiğinin de altı çizildi. •Rabia Şahin•

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