Bağımlılıkla Mücadele

Rehberlik hizmetlerinin birinci derecede, bireylerin karar verme, sorunlarına yardımcı olmak olduğuna vurgu yapılarak, ‘İnsan hayatı boyunca pek çok konuda karar verir. Bazı konularda verilen kararlar bütün hayatı etkileyecek güce sahip olabilir. Böyle dönemlerde insan kaygı ve bunalım yaşayabilir; yalnız olgusal bilgiye değil, psikolojik desteğe de ihtiyaç duyabilir. Rehberlik bireylere bu desteği sağlamaya çalışır’ denildi. Verilen eğitim çalışmalarında amacın, okullarda önleme çalışmalarıyla öğrencilerin gelişim dönemleri ya da çevre koşulları doğrultusunda karşılaşabilecekleri riskli durumlara yönelik güçlenmelerini sağlamak olduğu, Okul temelli bu çalışmaların belirlenen konularda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik devam ettirileceği bildirildi.