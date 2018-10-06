Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu, bağımlılık ile mücadele konusunun ülkemizde terörle mücadele kadar önemli bir hale geldiğini hatırlattı, ‘’Bu problem ise bütün bireylerin sorumluluk alması ile çözüme kavuşacaktır. Dolayısı ile fert fert bu konuda bilinçlenmek ve savunma gerçekleştirmek her vatandaşın görevi olmalıdır. Hem dünyada hem ülkemizde madde kullanım yaşı gün geçtikçe daha da aşağılara inmektedir. Bu gerçekler karşısında sorumluluklarımız bulunmaktadır. Ve her birey sorumluluğunu yerine getirmezse önce bireysel sonra toplumsal yok oluş kaçınılmazdır’’ dedi.

Hatipoğlu, sorumluluk bilinciyle farkındalık oluşturmak adına olmazsa olmaz eğitimler yaptıklarını, bu eğitim faaliyetleri ile oluşturulacak zincirin birer üyesi olarak, birlikte el ele vererek daha huzurlu, daha sorunsuz, daha güçlü bir toplum için çalışmalar yapacaklarını anlattı. Uzm. Psikolojik Danışman Hüseyin Aktaş da, ‘’Ergenlikte madde kullanım riski diğer gelişim dönemlerine göre daha yüksektir. Gençler madde kullanımına genellikle bir başka arkadaşının teklifini reddedemeyerek başlarlar. Lütfen çocuklarımıza Hayır diyebilmesini daha küçük yaşlarda öğretelim. Zamanlarını nerelerde kimlerle geçiriyorlar takip edelim. İçinden çıkılmaz problemlerle karşı karşıya kaldığınız zaman ise bizler uzman arkadaşlarımızla buradayız. Unutmayın yalnız değilsiniz’’ diye konuştu.

