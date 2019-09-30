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Bağımlılık uyarısı

YOZGAT Şehir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Nihan Coşkun, kumar oynamanın bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, ‘Bu hastalıkta ailesel yatkınlık olduğu kadar çevresel etmenler de etkilidir. Kumar bağımlılığına sıklıkla alkol ve madde kullanım bozuklukları, duygu durum ve kaygı bozuklukları ile kişilik bozuklukları eşlik edebilir. Tedaviye başlamadan önce bu eş tanıların tedavisi gerekir. Erkeklerde sıklıkla kadınlara göre daha erken yaşta başlar’ uyarısında bulundu.

Bağımlılık uyarısı

YOZGAT Şehir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Nihan Coşkun, kumar oynamanın bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, ‘Bu hastalıkta ailesel yatkınlık olduğu kadar çevresel etmenler de etkilidir. Kumar bağımlılığına sıklıkla alkol ve madde kullanım bozuklukları, duygu durum ve kaygı bozuklukları ile kişilik bozuklukları eşlik edebilir. Tedaviye başlamadan önce bu eş tanıların tedavisi gerekir. Erkeklerde sıklıkla kadınlara göre daha erken yaşta başlar’ uyarısında bulundu.

30 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
Bağımlılık uyarısı

Dr. Coşkun, hastalarda bazı sorunlu düşünce alışkanlıklarının mevcut olduğunu, bunlardan en önemlisinin ‘şansa dayalı bir oyunu’ kontrol edebilecekleri illüzyonu olduğunu kaydetti. Dr. Coşkun, ‘Kumarı şansa değil, beceriye dayalı bir oyun olarak kabul eder, kayıplarını da yanlış yaptıkları bir şeye atfederler. İkinci en önemli düşünce hataları bir önceki oyunda kaybetme ya da kazanmalarının bir sonraki oyunu etkileyeceğini düşünmesidir. Örneğin önceki 15 oyunda kaybetmiş olmak demek, artık kaybetme olasılığının yok olduğu anlamına gelmez. Her yeni oyunda her iki olasılık yine eşit olarak mevcuttur. Kumar bağımlılarının yüzde 10’undan azı tedavi arayışına girer bu yüzden en önemli basamak motivasyonu tanımak ve güçlendirmektir’ dedi. 
Dr. Coşkun, tedavi motivasyonunun içsel olması halinde başarı şansının da yüksek olduğunu, tehdit, baskı gibi dışsal kaynakların verimli olamayacağının altını çizdi. Dr. Coşkun, ‘Kumar bağımlıları sıklıkla söyledikleri yalanlar nedeniyle ailelerinin güvenini kaybetmiş olabilir. Bu nedenle tedavinin ilk aşamalarında aileden yeteri desteği görememek hayal kırıklığı yaratabilir. Bu durumun farkında olmalı ve gerekirse aile görüşmeleriyle süreç desteklenmelidir’ diye konuştu.

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