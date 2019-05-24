Bağımlılık öldürebiliyor!

Kendisinin hekim olduğunu hatırlatıp, uyuşturucu ve bağımlılık konusuna yabancı olmadığını kaydeden Yalçın, ‘’Görevimi yaparken birçok hastanın vefatına şahit oldum. Bunların içerisinde uyuşturucu sonucu vefat eden gençlerimizde vardı. Ailelerine yaşanan bu durumu anlatmak gerçekten tarifi zor bir durum ve ben bu durumu yaşadım. Çocuklarımızı ölümcül sonuçlar doğuran kötü alışkanlıklardan korumak hepimizin görevi’’ dedi.

Başkan Yalçın, ilçede yabancı madde kullanımına bağlı bu tür olumsuzlukların yaşanmaması için gençlerin daima yanında olacaklarını, ‘Bir defadan bir şey olmaz’ denilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Yalçın, ‘’Her bağımlı bir defa ile başlıyor ne yazık ki. Teknoloji bağımlılığına da dikkat çekmek istiyorum. Televizyonun karşısında, telefon ve bilgisayar karşısında saatlerce zaman geçirmek insanlarımızın çok daha değerli işlerini aksatıyor. Ayrıca gelişmeye açık zihinleri dar alanlara sıkıştırıyor. Örtülü mesajlar istediği gibi yönlendirebiliyor. Geleceğin hakim, savcı, kaymakam, doktor, mühendis, siyasetçi ve astronotları olarak lütfen sizde kendinize baktığınızda hayallerinizi görün, ona ulaşmak için gayret sarf edin. Sizi esir alacak hiçbir alışkanlığa fırsat vermeyin’’ diye konuştu.

Başkan Yalçın, belediye olarak gençleri ve aileleri bilinçlendirmek, gençleri bu tür olumsuz alışkanlıklardan uzaklaştırmak, korumak adına tiyatro gösterisi düzenlemesi için Balans Tiyatro ekibini davet ettiklerini kaydetti. Yalçın, Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Pembe Aslında Siyahtır’ adlı tiyatro gösterisinin gençlerin büyük ilgi göstermesinin sevindirici olduğunu anlattı. Yalçın, üç seans halinde sahnelenen oyunu ortaokul, lise ve dengi okullardan yaklaşık 700 öğrencinin izlediğini, oyunda, uyuşturucunun topluma, aileye ve bireye olan olumsuz etkilerinin konu alındığını bildirdi. Yalçın, yaklaşık 45 dakika süren oyununda gençlere tozpembe olarak sunulan uyuşturucunun çok zararlı olduğu anlatılarak, kötü alışkanlıkların insan üzerindeki etkileri, gençlerin düştüğü kötü durumun canlandırıldığını sözlerine ekledi.