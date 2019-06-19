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Bağımlılık konuşuldu

YOZGAT Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında toplanarak, gündemindeki maddeleri görüştü, uyuşturucu ve yürütülen mücadele konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Bağımlılık konuşuldu

YOZGAT Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında toplanarak, gündemindeki maddeleri görüştü, uyuşturucu ve yürütülen mücadele konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
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Bağımlılık konuşuldu

Valilik Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kurul üyesi kurum yetkilileri bağımlılıkla mücadelede yaptıkları çalışmalar, yapılması planlanan çalışmalar hakkında sunum yaparak, bilgi aktardı.  Vali Kadir Çakır, bağımlılıkla mücadelede sadece kolluk kuvvetlerinin değil, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların ve vatandaşların da taşın altına elini koyması gerektiğini söyledi. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bu yılın 5 aylık döneminde 19 işletme ile 37 kişiye 57 bin 476 lira ceza uygulandığı bildirildi. 12 bin 478 öğrenci ve vatandaşa eğitim verilip, 12 bin 500 broşür,  bin 200 afiş kullanıldığı kaydedildi. Bozok Üniversitesinde, tütün bağımlılığı ile ilgili yapılan dijital anket sonuçları paylaşıldı. 

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