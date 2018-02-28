Bağımlılık konuşuldu

Vali Yardımcısı Şükrü Çakır başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Elif Bilge Özkan tarafından, Bağımlılıkla Mücadele Kurullarının çalışma usul ve esasları, uyuşturucu ile mücadele kapsamında faaliyet raporlarının düzenlenmesi ile ilgili sunum yaptı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda yapılan eğitimlerle ilgili bilgi aktarıldı.