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Ayrımı kabul etmiyoruz!

Yozgat Sağlık-Sen Şube Başkanı Atakan Erciyas, yataklı tedavi kurumları binası önünde yaptığı basın açıklamasında, Sağlık Bakanlığı tarafından ve TBMM'den geçen sözde sağlık çalışanları, esasında hekimlere yapılan düzenlemede sağlık çalışanları arasındaki ayrımı kabul etmediklerini söyledi.

03 Aralık 2021 Cuma 00:03
Ayrımı kabul etmiyoruz!

Yozgat Sağlık-Sen Şube Başkanı Atakan Erciyas, uzman ve pratisyen hekimlere yapılacak olan 5 bin ve 2 bin 500 liralık zammı yerinde bulduklarını, ancak sağlık çalışanları arasında ayrım yapılmasına karşı olduklarını söyledi. Erciyas, Yozgat Şehir Hastanesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Erciyes, ‘’Hekimlerimiz Avrupa'daki meslektaşlarına göre 10 kat daha fazla çalışıp 10/1 kazanıyor bu sebeple verilen kararı destekliyoruz. Ancak Türkiye’mizde Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde yaklaşık 1 milyon sağlık çalışanı görev yapıyor. Bu 1 milyonun içerisinde hemşirede var, Doktarda var, Ebede var, Sağlık teknikeri de var, Tıbbi sekreterde var, Söför de var, Temizlik görevlisi de var, yani bir orduda olması gereken insan gücünün tamamı ülkemizin sağlık ordusunda fedakarca görev yapıyor. Bunu herkes biliyor da Sağlık Bakanlığı bürokratları ve üst düzey yetkilileri bilmiyor mu?. Evet iyi güzel Hekim arkadaşlarımız alsın, hatta daha fazlasını hak ediyorlar, alsınlar. Peki ya geride kalan 100 binlerce sağlık çalışanı. Onların suçu, günahı ne? Bu ayrımcılıkla sağlık hizmetlerine köstek olduğunuzun farkında mısınız? dedi. Erciyas, Sağlık Bakanlığı sağlık sistemini uçurumdan aşağı yuvarlayacak bir karar aldığıını ileri süpür, hekimlerin ücretlerinde iyileştirilmesinin elzem olduğunu, bu iyileştirmelerden hekimlerin dışındaki Sağlık çalışanlarının faydalanmaması kabul edilecek bir durum olmadığını aktardı. Erciyas, ‘’Bu konuda sağlık sistemini bitirecek, çalışma barışını yok edecek her türlü kararın karşısında olduğumuzu, sistemin bütün emekçilerinin mutlu olmasını sağlayacak şekilde çalışanlarımızın yanlarında olacağımızın bilinmesini isteriz.Biz bu işin emekçisiyiz. Alın terimizin karşılığını istiyoruz. Bize bunu çok gören insanların vicdanına sesleniyoruz. SağIık çalışanları 7 gün 24 saat çalışıyorsa, toplumun genelinin 10 katı oranında Covid19’a yakalanmışsa, 500 üzerinde sağlık çalışanı kardeşimizi bu yüzden kaybetmiş isek bunları istemek en doğal hakkımız. Siyasetin, bürokrasinin Sağlık çalışanlarını yok saymasına itiraz ediyoruz. Sağlık-Sen teşkilatı olarak, Sağlık çalışanları için sendikacılık anlamında ne gerekiyorsa yapacağız. Biz Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu pandemi sürecinde, nezaketimizden dolayı dilimize pranga vurduk. Ama biz her şeye rağmen ülkenin geleceğinin daha iyi olabilmesi için aklı selim cümleler kuruyoruz; Ama biz siyasi iradeden de, bakanlıktan da aklı selim adımlar atmasını bekliyoruz. Bir iş yaparken bir tarafı yıkmak asla doğru değil. Sağlık çalışanları 1 milyon, 1 milyonluk birbirine kenetlenmiş bir ekip, bir kesimi yok sayarak yapmış olduğunuz bütün iş ve işlemler çalışma barışını allak bullak ediyor’’ diye konuştu.

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