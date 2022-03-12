Aynı anda iki ameliyat

Nefes darlığı, çabuk yorulma ve çarpıntı şikâyetleri ile Üniversite Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Polikliniğine başvuran Medine Baran (39), yapılan tetkiklerinin ardından aort ve mitral kalp kapaklarının değiştirilmesi için ameliyat edilmesine karar verildi. Ameliyat kararının alınmasının akabinde Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Dr. Ferit Çiçekçioğlu, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Sameh Alagha ve uzman sağlık ekibi, 8 santimetrelik küçük kesi ile başarılı bir operasyon neticesinde hastanın aort ve mitral kalp kapağının değişimini gerçekleştirdi. Ameliyatının ardından 6 gün hastanede kalan hasta, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Üniversite Tıp Fakültesi Dekanı ve Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, Üniversite hastanesinde rutin olarak yapılan başarılı kalp ameliyatlarına bir yenisinin daha eklendiğini söyledi.

Son zamanlarda küçük kesi ile kalp ameliyatları oldukça ön plana çıktığını belirten Çiçekçioğlu, “Halk arasında koltuk altından şeklinde adlandırılan kalp ameliyatları son zamanlarda oldukça popüler olmaya başladı. Önceden standart kalp ameliyatları sırasında ‘iman tahtası’ olarak da bilinen kemik (sternum), yaklaşık 20-25 santimlik bir kesi ile açılarak açık kalp ameliyatları gerçekleştiriliyordu. Artık bu sistem yerine küçük kesi ile kalp ameliyatları gerçekleştiriyoruz. 39 yaşındaki hastamızın da küçük kesi ile hem aort hem de mitral kalp kapaklarının değiştirdik. Hastamız kısa sürede sağlığına kavuştu” dedi.

Yapılan operasyonla hastanın daha az ağrı çektiğini belirten Çiçekçioğlu, “Yaptığımız operasyon, mini kesilerle gerçekleştiği için hastalar açık operasyona oranla daha az ağrı hissediyor. Göğüs kemiği sorunu oluşmuyor. Göğüs kemiğinin kesilmesine gerek olmadığı için göğüs kemiğinin oynaması ya da enfeksiyon kapması gibi sorunlarla karşılaşılmıyor. Ciltte estetik açıdan rahatsız eden iz kalmıyor ve büyük ameliyat izi oluşmuyor. Ameliyat alanlarında minimal hasar oluşuyor. Hastanın hastanede yatış süresi kısalıyor ve küçük ameliyat kesesi ve daha az kan kaybı oluyor. Bu sayede hastanın ayağa kalkma ve normal fiziksel aktivitelerine kavuşması çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

Yapılan ameliyat dolayısıyla bir açıklama yapan Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, üniversitenin her alanda olduğu gibi sağlık alanında da iddialı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Hastanemizde Tıp Fakültesi Dekanımız ve Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu ve ekibi tarafından gerçekleştirilen Aort (Kapak Replasmanı) ve Mitral Kapak değişim ameliyatı üniversitemiz hastanesi için önemli bir ameliyattır. Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde büyük bir özveri ile sağlık alanında çalışmalarını yürüten kıymetli hocalarımız ve sağlık personelimizle gerçekleştirilen bu ameliyat, şifa bekleyen insanlarımız için büyük önem arz etmektedir. Bu ameliyatta başta Türkiye’de bu alanda sayılı isimlerden birisi olan sayın dekanımızın ve beraberindeki ekibinin büyük emekleri vardır. Yapılan ameliyatla şifa bulan hastamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Üniversitemizi sağlık alanında öne çıkaran ve görünür kılan başarılı operasyonlarından dolayı da başta sayın dekanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum.”

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