ASiTLi iÇECEK UYARISI

Uzun süredir devam eden karın ağrılarının şiddetlenmesi ve genel durumunun kötüleşmesi üzerine acil servise getirilen gencin sık sık kullandığı gazlı içecekler sebebiyle midesinin delindiği anlaşıldı. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Necip Fazıl Aras tarafından acilen ameliyata alınan gencin midesindeki delik 1,5 saat süren operasyonla kapatıldı. Op. Dr. Necip Fazıl Aras, hastanın iki yıldır çok sık ve aşırı miktarlarda gazlı içecek tükettiğini, bu sebepten uzun zamandır, ara ara tekrarlayan karın ağrılarından şikayetçi olduğunu öğrendiklerini söyledi. Aras, hastanın karın ağrılarının şiddetlenmesi, genel durumunda gözle görülür bir kötüleşme olmasından dolayı hastaneye başvurduğunu da hatırlatarak, ‘’Yapılan tetkiklerin ardından gazlı içeceklerden kaynaklı olarak midesinde bir delinme olduğunu tespit ettik. Yaklaşık 1,5 saat süren bir operasyonla hastamızın midesindeki deliği kapattık. Laparoskopik, yani kapalı yöntemle gerçekleştirdiğimiz operasyon sonrasında hastamız yoğun bakıma ünitesine ihtiyaç kalmadan tedavi edildi’’ dedi.

Mide delinmesi durumunun, çocukluk çağında çok nadir görülen bir durum olduğunu kaydeden Dr. Aras, bu hastalığın belirtilerinin genelde başka rahatsızlıklarla karıştırılabileceğinin altını çizdi. Bağırsak ve mide delinmesi gibi durumlarda hastanın mevcut ağrısının aniden kesilebileceğine vurgu yapan Dr. Nezip Fazıl Aras, böyle bir durumda hastanın normale döndüğü zannedilebildiğine dikkat çekti. Aras, ancak ağrıların hafife alınmaması gerektiğini, hastanın genel durumunda kötüleşme, solgunluk, halsizlik ve göz kürelerinde çöküklük gibi bir durum gözlenmesi halinde mutlaka acil servise başvurulması gerektiğinin altını çizdi. Dr. Aras, asitli içecek tüketmenin, mideye ve diğer organlara ciddi zararlar verdiği uyarısında bulundu. Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Necip Fazıl Aras, “Gazlı içecekler beynin dopamin salgılamasına neden oluyor. Bu da bireyin kendisini o içeceklere bağımlı hissetmesine neden oluyor. Bunun yanında asitli içecekler depresyona davet çıkarırken uzun süreli kullanımlarda da beyin fonksiyonlarını yavaşlattığı biliniyor. Gazlı içeceklerin içinde bulunan maddeler kemik erimesi, bağırsak iltihabı, kolon kanseri, astım, egzama, diyabet, böbrek taşı oluşumu, ileriki safalarda böbrek yetmezliği, diş çürümeleri gibi birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Bu içeceklerin plastik kutularda satılması da ciddi zararlar var. Plastik şişelerde bulunan Bisefanol A maddesinin büyük etkisi, östrojen hormonunu harekete geçirmesidir. Bu hormon erkeklerde ciddi sorunlara yol açarken, kadınlarda da meme kanseri riskini yükseltiyor” uyarısında bulundu.

