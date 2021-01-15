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AŞINIZI OLUN!

Yozgat Şehir Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı uygulanmaya başlandı. Hastane Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, oluşturdukları 20 aşı odasında 30 dakika ara ile personele aşı yapıldığını söyledi.

15 Ocak 2021 Cuma 00:48
AŞINIZI OLUN!

YOZGAT il genelinde, ‘Acil Kullanım’ onayı verilen CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Yozgat Şehir Hastanesi’nde oluşturulan 20 aşı odasında sağlık personelleri, randevu sistemine göre aşılanmaya başlandı. Her odada saat 08.30’dan 00.00’a kadar her 30 dakikada bir sağlık personelinin aşılanacağı bildirildi. Yozgat’ta gönderilen 7 bin 40 doz aşı sağlık çalışanlarına uygulanacağı ifade edildi. Yozgat Şehir Hastanesi’nde ilk aşı, Başhekim Yardımcısı Mete Selvi’ye uygulandı. Hastane Başhekimi Dr. Mustafa Kozan da aşı olduğunu anlatarak, sağlık çalışanları için uygulamanın bugün itibariyle başladığını söyledi. Kozan, sağlık çalışanlarının aşı için randevu alması gerektiğini belirterek, ‘’Hastanemizde 20 aşı odası oluşturuldu. Her odada saat 8.30’dan 00.00’a kadar 30 dakika ara ile bir personelimize aşı yapılacak. Ben de aşımı yaptırdım. Bu aşı ile virüs belasından kurtuluruz, hem ilimize hem ülkemize hayırlı olsun’’ dedi. Başhekim Yardımcısı Mete Selvi de, sağlık personeline aşı işleminin başlamasıyla birlikte bir hekim olarak kendilerinin de aşı yaptırdığını kaydetti. 
UYGULAMA BAŞLADI
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Hafize Kızılkaya da aşı olduğunu belirterek, Koronavirüs aşısında randevu sisteminin açıldığını söyledi. Kızılkaya, ‘’mhrs.gov.tr sistemi üzerinden veya e-Devlet üzerinden randevu alınabiliyor. Şimdilik bu sistemlerden randevu alabilmek için risk grubunda bulunmanız gerekiyor’’ dedi.  Dr. Kızılkaya, sağlık personelleri işlerini gayet güzel yaptıklarını, aşı yapılırken herhangi enjeksiyonda oluşabilecek olandan daha fazla acı hissi oluşmadığına dikkat çekti. Kızılkaya, ‘’Aşının güvenli olduğu üst makamlarca doğrulandı ve güvenli olduğu belirtildi. Covid’e karşı koruyuculuğu da etkinliği de kanıtlandı. Aşıdan korkmadan, güvenle herkesin yaptırması gereklidir. Hayatın normal rutinine dönmesi için ve Covid’ten korunmak için aşının mutlaka yapılması gerekiyor. Salgını ancak aşı ile durdurabiliriz. Ben de aşımı yaptırmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum, herkesin ilk fırsatta yaptırmasını ümit ediyorum’’ diye konuştu. 

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AŞINIZI OLUN!
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