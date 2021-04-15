Aşılara gece de devam

YOZGAT Şehir Hastanesinde Ramazan ayı boyunca mesai saatleriyle birlikte iftardan sonrada yeni tip koronavirüs (Covid19) aşılama işlemlerinin devam ettiği açıklandı. İftardan sonra ise aşı yaptırmak isteyen vatandaşların hastaneye başvuruda bulunarak, saat 23.30'a kadar aşılarını yaptırabilecekleri kaydedildi. Hastaneden yapılan açıklamada, ‘’Yozgat Şehir Hastanemizde ramazan ayı boyunca mesai saatlerinde ve iftardan sonra yeni tip koronavirüs (Covid19) aşılama işlemleri devam ediyor. İftardan sonra ise aşı yaptırmak isteyen vatandaşlarımız hastanemize başvurarak saat 23.30'a kadar aşılarını yaptırabileceklerdir. Aşı ekibimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz’’ denildi.