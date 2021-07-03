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Yozgat
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Aşılara devam ediliyor

Yozgat'ta, yeni tip koronavirüsle (Covid19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere 50 yaş ve üzerindekilere üçüncü doz aşı uygulanmasına başlandı.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 00:17
Aşılara devam ediliyor

Yozgat'ta iki doz aşı olmuş 50 yaş ve üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanların üçüncü doz aşı uygulandı. Yozgat Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 300 kişiye üçüncü doz aşı uygulandı. Hastane Başhekimi Dr. Mustafa Kozan, Kovid-19 aşı uygulamasının aralıksız ve sorunsuz sürdüğünü söyledi. Kozan, sağlık çalışanları başta olmak üzere aşı olmuş 50 yaş üstü vatandaşların üçüncü doz aşıya yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Kozan, ‘’Yozgat Şehir Hastanemizde yeni tip koronavirüsle (Covid19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere 50 yaş ve üzerindekilere 3. doz aşı uygulanmasına başlandı’’ dedi. 3. toz Aşısını olan Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, ‘’Toplumsal bağışıklık için herkesi aşı olmaya bekliyor aşı ekibimize kolaylıklar diliyorum’’ diye konuştu.

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Aşılara Devam Ediliyor
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