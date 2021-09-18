AŞILAMA DEVAM EDiYOR

Covid19 aşı uygulamasına yönelik Yozgat’ta başlatılan kampanya kapsamında sağlık ekipleri vatandaşın ayağına kadar gidip, önce ikna çalışması yapıyor, sonrasında da talebe bağlı olarak aşılarını uyguluyor. Yozgat merkez ve tüm ilçelerde oluşturulan Mobil Aşı ekipleri, Covid19 aşı uygulamalarını hız kesmeden sürdürüyor. Mobil ekipler, ev ev, mahalle mahalle, köy köy gidip Covid19 aşı yaptırmak isteyen vatandaşlara aşılarını yapıyor. Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde Hamzalı, Gülistan ve Çaydoğan köylerinde sağlık çalışanları tarafından Covid19 aşılama işlemleri yapıldı, diğer köylerde de aşı çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Yozgat’ın Yerköy ilçesinde sağlık ekipleri tarafından 50 binin üzerinde kişiye ulaşılıp, aşılarının yapıldığı kaydedildi. Mobil ekipler, aşı süreleri gelen genç yaşlı tüm vatandaşlara ulaşıp, Covid19 aşı uygulamalarının yanında, henüz aşı olmayanlara yönelik de ikna çalışması yapıyor. Salgının başından itibaren canla başla çalışan sağlık çalışanları, Covit19 aşıları hakkında vatandaşları bilgilenirken, vatandaşların özellikle gençlerin, aşının yan etkilerinden ileride oluşabilecek komplikasyonlarından dolayı tereddütleri olduğu, bunlarla ilgili gerçeklerinde anlatıldığı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı ise yaptığı son açıklamada, can kaybının 262, vaka sayısının da 28 bin 118 olduğunu duyurdu. Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemde olduğunuza vurgu yapılarak, yeni vaka sayısına karşı herkesin tedbirleri uygulaması, çift doz aşıda hızlı olunmasına bağlı olduğu hatırlatılıp, salgına karşı başarının şartının birlikte hareket etmek olduğu kaydedildi.

AŞI ÇAĞRISI

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Kaymakam Samet Serin, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı hakkı verilen esnaf ve vatandaşlara yönelik aşılama programı kapsamında ilçe miting alanı ile Baran Caddesinde kurulan aşı standında incelemelerde bulundu. Kaymakam Serin aşı yaptırmayan vatandaşlarla görüşerek henüz aşı olmayanları ikna ederek aşı olmalarını sağladı. Son olarak ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnaf ve gençlerle görüşen Kaymakam Serin, salgınla mücadelede başarının aşı olmaktan geçtiğini belirterek, ilçe merkezi meydanında kurulan aşı stantlarında aşı olmaya davet etti. Serin, yapılan aşı çalışmaları hakkında İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhammed İkbal Altındağ’dan bilgi alarak, aşı faaliyetlerinde çalışan sağlık personeline özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

•İLERİ HABER MERKEZİ•