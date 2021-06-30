Aşılama çalışması

Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçak, ‘’Sağlık Bakanımız sayın Fahrettin Koca hocamızın dediği gibi haydi kolları sıvayalım diyerek, Sırçalı belediyesi olarak 18 yaş üzeri vatandaşlarımız için aşı kampanyası başlattık’’ dedi. Başkan Koçyiğit, 60 vatandaşa belde bulunan Sağlık Evi’nde aşı yapıldığını bildirdi. Koçyiğit, ‘’Emeği geçen sağlık çalışanlarımıza, duyarlı davranarak kampanyaya katılan hemşerilerime belediyemiz ve şahsım adına teşekkür ederim’’ diye konuştu. •Seyfettin Sağlam•