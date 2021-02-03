Aşılama çalışmaları

Tüm yurtta olduğu gibi Sarıkaya ilçesinde de aşılama çalışmalarının devam ettiğini bildiren İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhammed İkbal Altındağ, hiçbir aksama olmadan planlanan aşılama programına devam ettiklerini söyledi. Altında, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ilan edilen Covid-9 pandemisinin tüm dünyayı etkilediği gibi ilçede de başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm vatandaşları ciddi şekilde etkilediğini hatırlattı. Altındağ, salgının önüne geçilebilmesi için Covit-19 virüsüne karşı etkisini gösterecek olan en önemli uygulamanın aşı olduğunu vurguladı. Dr. Altındağ, ‘’Bulaşıcı hastalıkların önüne geçmede aşı en güvenli ve en etkili yollardan birisidir. Aşılamadaki temel amaç birey ve toplumun bağışıklığının sağlanması ve salgınların önlenmesidir. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı’nın talimatıyla ülkemize getirilen aşıların dağıtımının tamamlanmasının ardından tüm sağlık çalışanları için aşılama süreci başlatılıp, tamamlandı, vatandaşların aşılama çalışmalarına belirlenen takvim doğrultusunda devam ediliyor. CoronaVac aşısının ikinci dozu ise 28 gün sonra yapılacaktır. Aşılama için İlçemizde Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve Devlet Hastanesi’nde aşı birimleri oluşturularak personeller görevlendirilmiştir’’ diye konuştu.