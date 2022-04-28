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Aşı yakınlaştırdı

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, 24-30 Nisan Aşı Haftası dolayısıyla aşı biriminde görev yapan personelleri ziyaret etti.

28 Nisan 2022 Perşembe 00:05
Aşı yakınlaştırdı

Personellerin tek tek aşı haftası kutlayan Kozan, çalışmalarında başarılar diledi. Pandemi dönemi ile personellerin zor şartlar altında çalıştığının altını çizen Kozan, “ Her yıl Nisan ayının son haftasında kutlanan Aşı Haftasının amacı, her yaştan insanı hastalıklara karşı korumak için aşılamayı teşvik etmektir. Aşılama her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtaran en başarılı, etkili ve düşük maliyetli sağlık müdahalelerinden birisidir. Pandemi döneminde bir kez daha şunu anladık ki aşı hayat kurtarır ve bizi yakınlaştırır. Covid-19 aşı birimimiz faaliyetlerine devam etmektedir, hatırlatma dozlarımızı mutlaka yaptırmaya devam etmeliyiz” dedi. 

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